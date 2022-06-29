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Москва 24

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Экономика

10:41

Дистрибьютор Apple и Samsung рассказал, когда в РФ подешевеет электроника

экономикатехнологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цены на электронику в российских магазинах могут начать снижаться в июле-сентябре, однако уже не будут такими, как до 24 февраля. Об этом в беседе с РБК заявил Дмитрий Виноградов, глава компании Merlion, являющейся дистрибьютером Apple, Samsung, Acer и других брендов.

Виноградов объяснил, что раньше в условиях конкуренции иностранные производители устраивали различные акции, из-за чего иногда техника в РФ стоила дешевле, чем в европейских или других странах. Сегодня же в условиях, когда многие вендоры покинули российский рынок, а логистические цепочки нарушились, цены на электронику, вероятно, станут выше, чем за рубежом, но не критически, считает топ-менеджер.

По его словам, улучшению ситуации поспособствует стабилизация курса доллара, а также уменьшение ключевой ставки ЦБ. Это может произойти уже в ближайшие три месяца, подытожил он.

Ранее сообщалось, что за первую половину июня продажи в столичных магазинах электроники упали почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты связывают это со снижением покупательной способности россиян, а также тем, что крупные покупки люди постарались совершить еще в марте.

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