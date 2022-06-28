Путин подписал закон о легализации параллельного импорта

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому параллельный импорт товаров в РФ станет легализован. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь правительство РФ вправе определять товары, в отношении которых могут не применяться некоторые положения о защите исключительных прав – на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары помечены.

Так, благодаря закону о легализации параллельного импорта удастся оградить отечественные компании, доставляющие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Ранее в РФ предложили ввести спецметки для товаров по параллельному импорту. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась Международная конфедерация обществ потребителей. В организации выразили мнение, что продукцию, поставленную без согласия правообладателя, следует отмечать спецзнаком.

Правозащитники сделали акцент на рисках, которые возникают или будут возникать у потребителей при покупке технически сложных товаров, к примеру электроники или запчастей к ней.

В мае министерство промышленности и торговли РФ представило список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него внесли более 50 брендов авто. В их числе – BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.