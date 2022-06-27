На российских прилавках появились смартфоны, ввезенные по параллельному импорту

На российских прилавках появились смартфоны, которые ввезли по параллельному импорту. Среди них есть продукция Samsung и Apple. Кроме того, привезли игровые приставки PlayStation и Xbox.

Импортированные запрещенным ранее способом товары уже представили "Связной" и OZON. Как это повлияло на цены? И что еще планируют импортировать параллельно?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.