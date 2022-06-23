Ракова: москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках

Москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках. Такая возможность появилась в начале года. Можно выбрать препарат любого производителя, к которому человек привык, и доплатить разницу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Так делают 30% людей, получающих лекарства по рецепту, экономя при этом от 10 до 50% стоимости. С начала года к проекту присоединилось уже более 350 частных аптек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.