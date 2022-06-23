ВТБ не рассматривает введение комиссий по валютным счетам

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ВТБ не планирует вводить комиссии по валютным счетам физических лиц, сообщил в беседе с журналистами заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Вообще этого нет у нас в повестке дня", – цитирует его ТАСС.

Ранее Центробанк счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам.

По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.

Еще до этого "Тинькофф Банк" сообщил, что введет комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно. О подобной комиссии также объявили в Райффайзенбанке и Росбанке.