Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха до 26–27 градусов ожидается в Москве в выходные дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в субботу и воскресенье будет переменная облачность. При этом синоптик спрогнозировала много солнца.

Позднякова отметила, что со следующей недели температура воздуха превысит 30 градусов. Она добавила, что в последние дни месяца температура будет превышать норму на 3–4 градуса.

Ранее синоптик Роман Вильфанд назвал регион, в котором сейчас, по его мнению, установились самые комфортные погодные условия. По его словам, сейчас комфортнее всего находиться в Салехарде и Уренгое. Там температура на 10–14 градусов выше нормы, а абсолютные значения – от 21 до 24 градусов.

