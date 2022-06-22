Синоптик исключил рекордную жару летом 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд усомнился, что текущим летом в Россию придет такая же сильная жара, как в прошлом году, сообщает газета "Известия".

Он напомнил, что лето 2021 года было очень теплым, температура тогда на три градуса превысила многолетние значения.

"Для лета это очень много, потому что средняя температура летом маловариабельна. Зимой она в два раза более изменчива, чем летом", – сказал синоптик.

Он добавил, что в прошлом году лето было комфортным, поскольку антициклон периодически менял свое положение и приходили дожди. Уникальность того лета заключалась в том, что при очень теплой погоде шли дожди. Ожидается, что в этом сезоне температура воздуха на европейской территории России будет соответствовать норме или немного ее превышать.

"И такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется, но одновременно погода будет переменчивая. Периоды прохладной погоды будут меняться очень жаркими", – сказал специалист.

Он также заметил, что в мегаполисах температура, близкая к отметке 30 градусов, обычно тяжело переносится. Длительный период такой погоды негативно воздействует на человека.

Накануне Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.

Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

Также Вильфанд сообщил, что в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23–25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться. Так, в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса.

