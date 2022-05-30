Собянин наградил лучшие кадетские классы Москвы

13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам, сообщает Агентство "Москва". Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного парада кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений!", посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота императора Петра I.
"Сегодня в Москве проводится парад кадетов Москвы, который составляет огромное движение кадетов как нашего города, так и всей страны. Сегодня здесь собрались представители разных поколений защитников Отечества, ветераны войны и труда, которые победили в Великой Отечественной войне, которые подарили нам мир, и которые сегодня продолжают оставаться примером. Здесь на трибунах находятся участники боевых действий, представители вооруженных сил, и, конечно, главные участники сегодняшнего действия – это кадеты Москвы", – сообщил Собянин.
Награды от мэра получили учащиеся школы № 709 за высокие достижения в туристско-краеведческой работе, школы № 1381 за высокие достижения в развитии школьного спорта и школы № 2005 за высокие достижения в развитии волонтерского движения.
Парад проходил на Поклонной горе. В нем приняли участие более 2,8 тысячи кадет. Это учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ города и воспитанники кадетских образовательных учреждений федерального подчинения.
Среди гостей были ветераны ВОВ и герои Отечества, представители органов власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, директора столичных школ. Всего – свыше семи тысяч человек. На параде присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подарил кадетскому движению города иконку Архангела Михаила – покровителя воинства. Патриарх пожелал кадетам мира.
Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года. Сейчас кадетские классы открыты в 261 общеобразовательной организации столицы. Также в городе функционируют пять кадетских образовательных учреждений федерального подчинения. В общей сложности кадетским движением в Москве охвачены более 30 тысяч детей.
В феврале Собянин сообщил, что в настоящее время в кадетских классах столицы обучение проходят 27 тысяч школьников. Мэр напомнил, что кадеты с детства готовятся к государственной и военной службе. По его словам, ребята изучают историю, языки, проходят физическую подготовку, учатся оказывать первую помощь. Большинство выпускников поступают в вузы Минобороны и других силовых ведомств, добавил мэр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: