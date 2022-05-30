Собянин наградил лучшие кадетские классы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам, сообщает Агентство "Москва". Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного парада кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений!", посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота императора Петра I.

"Сегодня в Москве проводится парад кадетов Москвы, который составляет огромное движение кадетов как нашего города, так и всей страны. Сегодня здесь собрались представители разных поколений защитников Отечества, ветераны войны и труда, которые победили в Великой Отечественной войне, которые подарили нам мир, и которые сегодня продолжают оставаться примером. Здесь на трибунах находятся участники боевых действий, представители вооруженных сил, и, конечно, главные участники сегодняшнего действия – это кадеты Москвы", – сообщил Собянин.

Награды от мэра получили учащиеся школы № 709 за высокие достижения в туристско-краеведческой работе, школы № 1381 за высокие достижения в развитии школьного спорта и школы № 2005 за высокие достижения в развитии волонтерского движения.

Парад проходил на Поклонной горе. В нем приняли участие более 2,8 тысячи кадет. Это учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ города и воспитанники кадетских образовательных учреждений федерального подчинения.

Среди гостей были ветераны ВОВ и герои Отечества, представители органов власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, директора столичных школ. Всего – свыше семи тысяч человек. На параде присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подарил кадетскому движению города иконку Архангела Михаила – покровителя воинства. Патриарх пожелал кадетам мира.

Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года. Сейчас кадетские классы открыты в 261 общеобразовательной организации столицы. Также в городе функционируют пять кадетских образовательных учреждений федерального подчинения. В общей сложности кадетским движением в Москве охвачены более 30 тысяч детей.

В феврале Собянин сообщил, что в настоящее время в кадетских классах столицы обучение проходят 27 тысяч школьников. Мэр напомнил, что кадеты с детства готовятся к государственной и военной службе. По его словам, ребята изучают историю, языки, проходят физическую подготовку, учатся оказывать первую помощь. Большинство выпускников поступают в вузы Минобороны и других силовых ведомств, добавил мэр.