Музей Транспорта Москвы проведет масштабный фестиваль "Ретрорейс"

Фото: Музей транспорта Москвы

Приуроченный ко Дню Московского транспорта городской фестиваль "Ретрорейс" состоится 9 июля на Воробьевых горах, сообщили в пресс-службе Музея Транспорта Москвы.

"В этом году впервые пройдет фестиваль "Ретрорейс" Музея Транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть транспорт и автомобили 60–70-х годов. Обязательно приходите – ждем всех 9 июля на Воробьевых горах", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Как отметили в музее, выпущенные в 60–70-е годы прошлого столетия модели автомобилей будут героями первого сезона мероприятия. 9 июля на выставке будут представлены 20 экспонатов, среди них – ЦАРМ "Рица" и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, "Москвич" МЗМА-400-420.

При этом основным экспонатом станет макет автобуса Daimler-Marienfelde 1905 года. Отмечается, что транспортное средство впервые будет представлено после реставрации.

"Прикоснуться к атмосфере расцвета промдизайна позволит выставка ретротранспорта под открытым небом из легковых и грузовых машин, спецтехники и автобусов, а также экскурсии, ралли и различные активности на любой вкус и возраст", – подчеркнула директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет большое авторалли длительностью 5 часов. Посетителей мероприятия также ждет разнообразная событийная и музыкальная программа, а вечером для гостей состоится концерт.

Уточняется, что трансфером от метро "Университет" до места проведения фестиваля станут два представителя маршрутной сети Москвы середины XX века.

Ранее сообщалось, что регистрация на приуроченный ко Дню Московского транспорта ночной велофестиваль, который состоится 9 июля, открылась в Москве. Сбор участников начнется в 18:30 на Суворовской площади, колонна стартует в 20:00.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, власти по поручению Сергея Собянина продолжают привлекать жителей города к здоровому образу жизни.

