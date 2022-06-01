Жителей столицы пригласили на фестиваль профессий Московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль профессий Московского транспорта состоится в столице 4 июня. Гости смогут узнать о специальностях транспортного комплекса, в том числе о работе дежурных по станции, водителей автобусов, машинистов подземки и инспекторов службы безопасности, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
"Мы подготовили лекции и мастер-классы, чтобы помочь вам с выбором. Расскажем про наши стажировки, подскажем, как сменить профессиональную деятельность, поможем составить резюме и подготовиться к собеседованию", – отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля также запланирована транспортная викторина среди посетителей. Победители конкурса получат фирменные подарки.
Гостей будут ждать с 10:00 до 17:00 в Центре профориентации на станции метро "Выставочная".
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что, по статистике, каждый второй гость таких фестивалей подбирает интересную ему вакансию.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сохранять рабочие места и создавать новые. Мы регулярно проводим фестивали профессий, чтобы ближе познакомиться с теми, кто ищет работу, и помочь им сделать выбор", – подчеркнул Ликсутов.
4 июня в Москве на Чистопрудном бульваре также пройдет ретропарад городского транспорта. В этом году в параде впервые примут участие специальные ретроавтомобили гаража особого назначения ФСО Российской Федерации.
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