Жителей столицы пригласили на фестиваль профессий Московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль профессий Московского транспорта состоится в столице 4 июня. Гости смогут узнать о специальностях транспортного комплекса, в том числе о работе дежурных по станции, водителей автобусов, машинистов подземки и инспекторов службы безопасности, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"Мы подготовили лекции и мастер-классы, чтобы помочь вам с выбором. Расскажем про наши стажировки, подскажем, как сменить профессиональную деятельность, поможем составить резюме и подготовиться к собеседованию", – отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля также запланирована транспортная викторина среди посетителей. Победители конкурса получат фирменные подарки.

Гостей будут ждать с 10:00 до 17:00 в Центре профориентации на станции метро "Выставочная".

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что, по статистике, каждый второй гость таких фестивалей подбирает интересную ему вакансию.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сохранять рабочие места и создавать новые. Мы регулярно проводим фестивали профессий, чтобы ближе познакомиться с теми, кто ищет работу, и помочь им сделать выбор", – подчеркнул Ликсутов.

4 июня в Москве на Чистопрудном бульваре также пройдет ретропарад городского транспорта. В этом году в параде впервые примут участие специальные ретроавтомобили гаража особого назначения ФСО Российской Федерации.