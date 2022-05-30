Ретропарад городского транспорта пройдет в Москве 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ретропарад городского транспорта пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве в субботу, 4 июня. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Авторадио".

"Очень красивое и очень полезное мероприятие для всей семьи, не только для поклонников городского транспорта, 4 июня, в эту субботу, ретропарад городского транспорта", – отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что в этом году в параде впервые примут участие специальные ретроавтомобили гаража особого назначения ФСО Российской Федерации.

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