Фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 3 по 23 июня будет проходить ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Об этом говорится в сообщении на сайте сада.

"Лучшие цветоводы Москвы познакомят посетителей со старыми, проверенными временем сортами пионов: с шикарными махровыми цветами, с японской формой цветка, с загадочными кактусовидными формами, с гибридами и Ито-гибридами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке будут представлены редкие сорта зарубежной и отечественной селекции.

"В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая – махровые цветки достигают 20 сантиметров в диаметре и имеют самую разнообразную окраску – от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бирюлевском дендропарке расцвела сакура. Полюбоваться цветением японской вишни можно также в природном заказнике "Долина реки Сетунь", у МГУ, в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в "Японском саду" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

