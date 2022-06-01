Московский метрополитен поздравит юных пассажиров с Днем защиты детей

Фото: Агентство "Москва"

Московский метрополитен подготовил подарки для юных пассажиров в Международный день защиты детей, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Маленьким пассажирам нравится встречать в транспорте знакомых персонажей из мультфильмов, поэтому мы подготовили для них подарок. На протяжении всего дня 1 июня, кроме привычных информационных объявлений, на эскалаторах прозвучат знакомые и любимые голоса героев российской анимации", – рассказал Ликсутов.

Поздравительные пожелания произнесут герои мультфильмов "Смешарики" и "Фиксики". Также с 12:00 до 20:00 на Северном речном вокзале, станциях "Белорусская", "Парк культуры", "Киевская", "Комсомольская", "Курская", "Павелецкая", "Краснопресненская" и "Октябрьская" детям подарят мягкие игрушки, блокноты, карандаши и леденцы.

Помимо этого, на медиаэкранах в транспорте покажут мультфильмы от Дома-музея Чуковского.

Ликсутов добавил, что обеспечение безопасности детей на транспорте является важной задачей, которую поставил Сергей Собянин. Юным пассажирам регулярно напоминают о правилах, а инспекторы Центра обеспечения мобильности помогают в сопровождении детей.

"Также в метро размещены специальные наклейки на платформах на уровне детского роста, чтобы потерявшиеся дети не уходили далеко, а дождались помощи дежурной по станции. Кроме того, мы запускаем тематические поезда, где герои мультфильмов рассказывают о правилах дорожного движения", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 по 4 июня ко Дню защиты детей пройдут более 140 культурных мероприятий. Большинство из них будут организовываться бесплатно. На некоторые необходима предварительная регистрация.

