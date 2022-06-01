Космонавты собрали "экипаж игрушек" ко Дню защиты детей

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Космонавты на Международной космической станции (МКС) собрали "экипаж игрушек", чтобы поздравить молодое поколение с Днем защиты детей. Об этом ТАСС рассказал космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

Он отметил, что в экипаж вошли индикаторы невесомости и талисманы всех членов МКС.

Ранее сообщалось, что фестиваль детства и юности "Большая перемена" пройдет на ВДНХ в честь Дня защиты детей 1 июня. Там запланированы занятия для дошкольников "Путешествие Буковки в музее "Слово" и экскурсия-квест "Кирилл и Мефодий: миссия выполнима".

В Центре "Космонавтика и авиация" пройдут экскурсии-квесты "В поисках отважной Кусачки", "Агент Космо ведет расследование. Тайна зеленых человечков" и "Школа юных космонавтов".

