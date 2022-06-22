День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября

09:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
День города отметят в столице 10 и 11 сентября, формат праздника будет определен позже, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени – 10 и 11 сентября", – написал мэр.
Он уточнил, что формат проведения праздничных мероприятий будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
В прошлом году Москва отметила свое 874-летие, праздник состоялся так же – 11 и 12 сентября. Мероприятия прошли во всех округах столицы. В городе по случаю праздника функционировали свыше 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.
На ВДНХ прошли бесплатные экскурсии для гостей выставки "Мечта Москвича". Посетители узнали историю легендарной автомобильной марки от первого макета до последнего электрокара. Музей Москвы тогда тоже подготовил обширную программу ко Дню города. Желающие посетили киносеанс и выставку во дворе учреждения.
Вечером москвичи могли наблюдать праздничное световое шоу, которое подготовила Останкинская башня. Завершился праздничный день фейерверком. Он прогремел на 26 площадках столицы.
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