"Праздник, объединяющий миллионы": как Москва отметила 874-летие

21:40
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Москва отмечает свое 874-летие в эти выходные − 11 и 12 сентября. В субботу праздничные мероприятия прошли во всех округах столицы.
На праздничном мероприятии в парке "Зарядье", посвященном Дню города, москвичей поздравили Владимир Путин и Сергей Собянин.
"Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России", – сказал президент и поблагодарил москвичей и жителей города за терпение и стойкость, а также волонтеров, которые всегда оказывают помощь людям.
Путин подчеркнул, что Москва не застыла в степенной торжественности, а живет в "ускоренном ритме созидания".
Президент также добавил, что уже второй год празднование Дня города Москвы проходит в непростых, связанных с пандемией условиях, однако Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями.
В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что в День города по традиции вспоминается его история, звучат благодарности в адрес тех, кто трудится на благо Москвы.
Он отметил московских строителей, которые за последние десять лет построили 100 станций метро и МЦК – рекордное количество.
Говоря о будущем города, мэр выразил уверенность, что Москва останется динамично развивающимся городом с хорошей экономикой, с хорошим транспортом, с социальной сферой.
"Но самое главное – это город, который должен давать теплоту, душевность своим жителям, чтобы мы любили его, а город любил нас. Москва, несомненно, будет одним из лучших городов нашей планеты", – добавил Собянин.
Путин и Собянин приняли участие в посвященном Дню города Москвы мероприятии
В качестве подарка москвичам Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Мнёвников" до "Давыдкова".
По словам мэра, в столице до конца года число открытых за последние годы новых станций метрополитена достигнет 100. Он добавил, что в начале 2023 года планируется ввести в эксплуатацию последнюю часть Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
По решению властей в столице нет масштабных концертов и шоу по случаю Дня города. Однако мероприятия проходят во всех округах. Локальные концерты в субботу прошли в домах культуры и в концертных залах.
В городе по случаю праздника работали более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.
Программу в честь дня рождения столицы провел Музей транспорта Москвы. В частности, прошли бесплатные экскурсии и кинопоказы. Для москвичей и гостей столицы провели бесплатную экскурсию по зданию Северного речного вокзала, на которой рассказали о его архитектуре, реставрации всего комплекса и развенчали миф о звезде с вокзального шпиля.
На ВДНХ прошли бесплатные экскурсии для гостей выставки "Мечта Москвича", купивших входные билеты. Посетители узнали историю легендарной автомобильной марки от первого макета до последнего электрокара.
Музей Москвы тоже подготовил обширную программу ко Дню города. Желающие посетили киносеанс и выставку во дворе учреждения. Также бесплатные экскурсии прошли по выставкам "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО", "История Москвы для детей и взрослых" и "Москва без окраин. Таганка".
С 20:00 москвичи наблюдали праздничное световое шоу, которое подготовила Останкинская башня.
Завершился праздничный день фейерверком. Он прогремел на 26 площадках столицы, в числе которых парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", ВДНХ, Поклонная гора, Лужнецкая набережная и другие. Лучшие пиротехники страны работали над незабываемым световым шоу для москвичей и гостей столицы. В небе можно было увидеть различные фигуры, разноцветные хризантемы и мерцающие нити.
Мероприятия в честь Дня города продолжатся и в воскресенье, 12 сентября.
Жителям столицы рассказали, как пройдет День города
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