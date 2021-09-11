12:23
Путин и Собянин приняли участие в посвященном Дню города Москвы мероприятии
Президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, в концертном зале "Зарядье".
"Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России", – сказал президент и поблагодарил москвичей и жителей города за терпение и стойкость, а также волонтеров, которые всегда оказывают помощь людям.
Путин подчеркнул, что Москва не застыла в степенной торжественности, а живет в "ускоренном ритме созидания".
"Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", – добавил глава государства.
Путин отметил, что Москву переполняет энергия движения: город динамично преображается.
Путин добавил, что уже второй год празднование Дня города Москвы проходит в непростых, связанных с пандемией, условиях, однако Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями.
"И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Собянина. Ваша заслуга, Сергей Семенович", – сказал Путин.
В свою очередь, мэр Москвы поблагодарил президента за теплые слова. Он добавил, что город всегда чувствует поддержку федеральных властей, находится во взаимодействии с ними.
По словам мэра, в день города по традиции вспоминается его история, звучат благодарности в адрес тех, кто трудится на благо Москвы.
"Сегодня я выражаю слова благодарности всем, кто принимает участие в ее созидании. Конечно, москвичам за их трудолюбие, талант, самоотверженную работу и любовь к городу", – сказал Собянин.
Он отметил московских строителей, которые за последние десять лет построили 100 станций метро и МЦК – рекордное количество.
Посвященный Дню города концерт проходит в зале "Зарядье". В числе гостей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.
На концерте прозвучат популярные песни и стихотворения о столице, а также отрывок из оперы Модеста Мусоргского Борис Годунов. Стихи со сцены зала "Зарядье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.
Помимо этого, в программу входят сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. Президент полагает, что сейчас столица является уже не просто городом, а крупной агломерацией мирового масштаба.
Путин и Собянин обсудили развитие Москвы
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