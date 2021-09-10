В Москве в преддверии Дня города промыли фонтаны и памятники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перед Днем города, который в этом году отметят 11–12 сентября, в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную.
По словам Бирюкова, дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Также перед осенне-зимним периодом в столице впервые промыли дороги и тротуары с применением специального шампуня.
Помимо этого, ко Дню города в столице привели в порядок цветники. Особое внимание уделили клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.
Ранее стало известно, что в этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах Москвы.
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками ко Дню города. Наклейки представляют собой разноцветные круглые изображения с монохромными надписями "Москва 874" и "День города".
Москву украшают ко Дню города
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