Москвичам пообещали чудесную погоду в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В период празднования Дня города, 11 и 12 сентября, в Москве ожидается комфортная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в предстоящие выходные температура воздуха в городе будет на 4–5 градусов выше климатической нормы.
В субботу ожидается переменная облачность и без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут до 13 градусов тепла, днем – плюс 18–20 градусов.
"В воскресенье просто чудесная погода: переменная облачность, преимущественно без осадков, по области возможен местами небольшой дождь. Ночная температура в Москве – плюс 12–14, дневная – 21–23 градуса тепла", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".
Специалист добавил, что после выходных температура воздуха начнет снижаться и приблизится к климатической норме.
Ранее врач-кардиолог Ирина Болгова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень.
Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей не миф. В частности, на сегодняшний день на мигрени, связанные с метеочувствительностью, жалуются порядка 40% населения России. По ее словам, человеческий организм реагирует не только на "температурные качели", но и на повышенное давление, антициклоны, магнитные бури, ветер и фазы Луны.
Москвичей предупредили об усилении ветра
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