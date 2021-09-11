

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"День рождения города – особый праздник. Это, конечно, не именины, не Новый год. Это праздничный фестиваль, гулянья, фейерверк. Но главное – это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей. Нам не всегда все нравится в нашем городе – это естественно и правильно. А значит сегодня день, когда самое время подумать: "А что мы еще можем сделать в будущем? Какой должна стать Москва?", – заявил мэр.

Собянин призвал вспомнить ветеранов, отцов и дедов, сказать спасибо тем, кто рядом, и тем, чье тепло и заботу чувствуем каждый день.

"Помечтаем, улыбнемся городу, в котором мы живем, в котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города – это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения!" – заключил мэр.

11 и 12 сентября Москва отмечает 874-летие. День города пройдет без масштабных мероприятий из-за коронавируса. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. В парке "Зарядье" пройдет концерт, также жителей города ждет праздничный салют.

Около 90 столичных учреждений культуры будут работать бесплатно. Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений нужно заранее получить бесплатный электронный билет.