Сергей Собянин открыл 1-ю очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

21 июня открылась 1-я очередь развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. Полностью реконструкция этого участка должна завершиться осенью этого года. Сергей Собянин принял участие в открытии данной развязки и сообщил, что она улучшит движение и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области.

Устаревшую "клеверную развязку" заменит современное сооружение с большей пропускной способностью. Также будет расширена проезжая часть на МКАД и прилегающих трассах и улицах.

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