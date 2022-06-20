Собянин: строительство восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро.

"Восточный участок БКЛ построен. Высокая достаточно готовность – 93%. Все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, восточный участок БКЛ обслуживает шесть районов Москвы и снижает загруженность на четырех радиальных направлениях действующих линий метро. Помимо этого, в районе Нагатинского Затона планируется возвести пешеходный мост протяженностью 250 метров. Его проект будет включен в адресно-инвестиционную программу.

Генеральный директор компании-подрядчика ООО "МИП-Строй № 1" Константин Маслаков заявил, что на станции "Нагатинский Затон" смонтированы почти все инженерные коммуникации тоннеля, ведется архитектурная отделка. Кроме того, на станции установлены четыре эскалатора. По словам Маслакова, работы выполнены на 80%.

Открыть новые станции восточного участка БКЛ, длина которого составляет 10,7 километра, планируют в 2023 году. Речь идет о станциях "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". За счет нового участка метро улучшится транспортная доступность районов Нагатинский Затон, Люблино, Печатники, Текстильщики, Нижегородского и Лефортово.

Будущая станция Большой кольцевой линии метро "Нагатинский Затон" располагается на улице Коломенской. У нее будет один подземный вестибюль, а сама станция будет состоять из двух береговых платформ. По предварительным оценкам, пользоваться ей будут примерно 15,2 тысячи человек.

В начале июня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что обслуживать Большую кольцевую линию метро будут преимущественно поезда российского производства. Общую готовность кольца он оценил в 93%.

