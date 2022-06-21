Клиенты ВТБ и "Сбера" могут столкнуться с проблемами при переводе валюты в другие банки РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Клиентам ВТБ стали недоступны валютные переводы за рубеж и в другие российские банки, сообщает ТАСС. "Сбер" на своем сайте также предупредил, что переводы валюты в некоторые банки страны могут быть недоступны. Это связано с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте.

В ВТБ пояснили, что переводы в другие банки РФ в валюте пока приостановлены. При этом можно перевести валюту в банк группы ВТБ. Также доступны переводы по России в рублях и снятие наличных в офисе и банкоматах.

В кредитной организации отметили, что введение санкций в отношении российских финансовых институтов ограничило возможность валютных платежей.

В то же время физлицам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам – еще и во вьетнамских донгах. Также компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.

Кроме того, всем клиентам доступны трансграничные расчеты в рублях.

Ситуация в российской экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

