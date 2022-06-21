Клиенты ВТБ и "Сбера" могут столкнуться с проблемами при переводе валюты в другие банки РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Клиентам ВТБ стали недоступны валютные переводы за рубеж и в другие российские банки, сообщает ТАСС. "Сбер" на своем сайте также предупредил, что переводы валюты в некоторые банки страны могут быть недоступны. Это связано с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте.
В ВТБ пояснили, что переводы в другие банки РФ в валюте пока приостановлены. При этом можно перевести валюту в банк группы ВТБ. Также доступны переводы по России в рублях и снятие наличных в офисе и банкоматах.
В кредитной организации отметили, что введение санкций в отношении российских финансовых институтов ограничило возможность валютных платежей.
В то же время физлицам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам – еще и во вьетнамских донгах. Также компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.
Кроме того, всем клиентам доступны трансграничные расчеты в рублях.
Ситуация в российской экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Международный экономический форум продолжил работу в Петербурге
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: