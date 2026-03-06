График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 14:37

Экономика
ЦБ РФ: отдельная пониженная ключевая ставка для бизнеса повлияет на разгон цен

ЦБ РФ рассказал, почему не сделает две ключевые ставки

Фото: depositphotos/valphoto

Отдельная пониженная ключевая ставка для бизнеса окажет влияние на разгон цен. Доступные кредиты требуют устойчивой низкой инфляции, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

"Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике", – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что компании, получившие дешевые средства, в результате выплатят их работникам. Поставщики сырья и станков для этих компаний также выплатят заработную плату.

"Эти дополнительные деньги точно так же, как и потребительские кредиты, будут расширять спрос. Просто путь окажется чуть длиннее", – пояснил ЦБ.

Как подчеркнул регулятор, доступные кредиты могут быть только при низкой инфляции, поэтому денежно-кредитная политика воздействует на ставки, а адресная поддержка используется точечно.

Ранее в Центробанке появилась уверенность в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом регулятор отметил, что для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка, чем ожидалось. Несмотря на влияние сезонных и разовых факторов на статистику, возможность снизить ключевую ставку сохраняется.

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 13–14% к концу 2026 года

