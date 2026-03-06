В Москве выпустили "Тройку" к 8 Марта

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Праздничную карту "Тройка" выпустили в Москве к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Карта выполнена в розовых тонах, на ней изображена цифра 8, обрамленная тюльпанами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что приобрести карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, что при выборе подарков к 8 Марта для коллег стоит избегать антивозрастной косметики и парфюмов. По ее словам, особенно табуированы как подарки кремы от морщин или средства для волос.

Эксперт добавила, что не стоит выбирать и такие подарки, которые связаны с бытом, например кастрюли или наборы полотенец. Бухвалова подчеркнула, что такие подарки становятся отсылкой к "домашнему" статусу, а не профессиональным качествам.

