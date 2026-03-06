График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 14:33

Транспорт

В Москве выпустили "Тройку" к 8 Марта

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Праздничную карту "Тройка" выпустили в Москве к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Карта выполнена в розовых тонах, на ней изображена цифра 8, обрамленная тюльпанами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что приобрести карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, что при выборе подарков к 8 Марта для коллег стоит избегать антивозрастной косметики и парфюмов. По ее словам, особенно табуированы как подарки кремы от морщин или средства для волос.

Эксперт добавила, что не стоит выбирать и такие подарки, которые связаны с бытом, например кастрюли или наборы полотенец. Бухвалова подчеркнула, что такие подарки становятся отсылкой к "домашнему" статусу, а не профессиональным качествам.

Покупатели на Рижском рынке рассказали о ценах на цветы перед 8 Марта

Читайте также


транспортгород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика