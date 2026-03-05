Бесплатные салоны красоты организуют к 8 Марта в Центрах московского долголетия

Концерты классической музыки, творческие мастер-классы, кинопоказы и праздничные девичники пройдут в Москве в честь 8 Марта. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фестивали и мастер-классы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В честь 8 Марта столичные культурные площадки подготовили обширную праздничную программу. Гостей ждут концерты, показы кино, творческие занятия и многое другое, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Культурные учреждения подготовили около 220 мероприятий. Москвичи смогут послушать лекции о выдающихся женщинах-ученых, побывать на тематических экскурсиях и посмотреть киноклассику на больших экранах.

Например, все желающие смогут заглянуть в библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина 6 марта: там пройдет концерт, где исполнят сочинения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки и ряда других композиторов. Тем же вечером в культурном центре "Зеленоград" творческие коллективы представят зрителям хореографические, вокальные и театрализованные постановки.

Также 6 марта в зале "Горький Холл" орагнизуют показ советской киноленты "Женщины", вышедшей на экраны 60 лет назад. А перед началом демонстрации гостям расскажут интересные факты о создании мелодрамы.

В сам праздничный день, 8 Марта, сразу несколько столичных зеленых зон подготовили сюрпризы. Цветы будут дарить в саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, парках "Красная Пресня" и "Северное Тушино", а также в Таганском, Измайловском и Лианозовском.

Помимо этого, 8 марта Музей космонавтики приглашает гостей на программу, посвященную роли женщин в освоении космоса. Для посетителей также подготовили тематический квест.

Масштабный фестиваль развернется в музее "Атом". Организаторы обещают показать лабораторные исследования свойств цветов, концертную программу и специальные экскурсии, рассказывающие о представительницах науки, которые внесли вклад в атомную промышленность.

"Городская ферма" также приготовила мастер-классы для юных гостей. Дети смогут создать портрет мамы с помощью красок либо изготовить праздничную открытку, украшенную объемной аппликацией. Все подробности можно посмотреть на официальных сайтах площадок.

Также в преддверии 8 Марта тематическая неделя "Марафон заботы о себе" стартовала в Едином центре поддержки участников СВО и их близких. Цикл встреч и занятий поможет женщинам обрести душевное равновесие и почувствовать приближение праздника.

Например, участницы могут посетить занятия йогой, подходящие как новичкам, так и более опытным. Комплекс объединяет классические асаны с дыхательными техниками, позволяя добиться глубокого расслабления, минимизировать последствия стресса и нормализовать сон. Организаторы проведут и музыкальный тренинг, который поможет раскрыть творческие способности. С помощью дыхательных упражнений женщины научатся сбрасывать напряжение. Терапия благотворно сказывается на психоэмоциональном состоянии, а коллективное пение усиливает чувство общности и взаимной поддержки.

Помимо этого, к 8 Марта специальные предложения действуют на столичных ярмарках. Гостей ждут скидки, праздничные мастер-классы и готовые подарочные наборы.

Программа от "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Участниц "Московского долголетия" в честь 8 Марта ждет праздничный день, посвященный красоте и стилю. 6-го числа торжественные мероприятия развернутся на 11 основных площадках проекта – перечень адресов опубликован на официальном сайте. С 11:00 до 17:00 здесь организуют лекции, мастер-классы и открытые занятия.

В это же время салоны красоты откроются в центрах "Сокольники", "Крылатское" и "Южное Тушино". Учащиеся московских колледжей бесплатно создадут прически и макияж для посетительниц.

Также в рамках "Московского долголетия" во Дворце "Преображенский" 6 марта пройдет праздничный концерт, а 8-го выступит отряд "Надежда". Центр "Замоскворечье" 6 марта приглашает на квиз "И красива, и умна" и на игровую программу. В этот же день концерты и мастер-классы ждут гостей в центре имени А.В. Косарева и в Доме детского творчества на Таганке.

Также индивидуальные сеансы "Красота и здоровье" с использование нейрогарнитуры проведут в 11 флагманских центрах для участниц 6 марта. Технология поможет мягко настроить нервную систему, справиться с тревогой, усталостью и эмоциональным выгоранием. Помимо этого, в каждом центре откроют творческие зоны для раскрашивания мандал – эта практика успокаивает, возвращает концентрацию и внутренний баланс.

Для женщин старше 55 лет йога-дом "Собака мордой вниз" проведет открытое занятие. Упражнения направлены на подвижность суставов, гибкость позвоночника и поддержку гормонального фона.

Кроме того, Международный институт интегративной нутрициологии приглашает на гастрономический мастер-класс "Время для себя: вкусные рецепты красоты". Участницы научатся готовить полезные смузи и познакомятся с основами сбалансированного питания. Также тему сохранения здоровья в зрелом возрасте раскроют эксперты Университета образовательной медицины. На лекции "Как мы стареем" они предложат самодиагностику по типам старения и дадут рекомендации по образу жизни и питанию.

Врачи Клиники акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева (Сеченовский университет) вместе с коллегами проведут лекцию о гормональных изменениях. Речь пойдет о поддержке сердца и сосудов, сохранении плотности костей и правильном уходе за кожей. А московская служба психологической помощи приглашает на занятие "Архитектор своего состояния". Участницы узнают, как сознательно влиять на эмоциональный фон и укреплять психическое здоровье.

Также в программе запланирована ароматерапия: специалисты расскажут о влиянии природных запахов на настроение и эмоциональный фон. Завершится блок сеансом "Поющие чаши" – звуки гонга помогут расслабиться и обрести внутреннюю устойчивость.

