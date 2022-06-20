Сбивший людей на Боровском шоссе таксист рассказал подробности ЧП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля такси, сбивший людей на Боровском шоссе в Москве, проезжал на желтый свет, был трезв и соблюдал скоростной режим.

По его словам, пешеходы вышли на проезжую часть раньше, чем загорелся зеленый сигнал светофора для них, и пересекали дорогу быстро.

"Я не ожидал, что люди выйдут на дорогу. Честно говоря, я впервые испытал такой шок и стресс", – сообщил он телеканалу РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси, проехавший на запрещающий сигнал светофора, сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы.

В результате дорожной аварии пострадали две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

