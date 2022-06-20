Машина сбила трех человек на переходе на Боровском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль такси, проехавший на запрещающий сигнал светофора, сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным водитель автомобиля Skoda такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

ДТП случилось на Боровском шоссе в районе дома 2, корпуса 5. Движение в районе аварии не ограничено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение. По информации правоохранителей, женщина и дети не получили серьезных травм, у них были диагностированы ушибы.