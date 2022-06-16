Магазины Decathlon в Москве временно закроют с 26 июня – СМИ

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В Москве спортивные магазины французской сети Decathlon временно закроются 26 июня из-за логистических проблем, говорится в сообщении The Moscow Times в телеграм-канале.

По данным двух источников издания, магазины не будут работать, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Отмечается, что пользователи уже не могут сделать заказ в онлайн-магазине компании.

"Начальство сообщило, что закрытие временное, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента, сокращений не будет и магазины обязательно откроются, каким бы сильным ни было давление на компанию", – утверждают источники.

В апреле французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane объявил о закрытии своих магазинов в России. Компания сообщила, что приняла такое решение из-за специальной операции РФ на Украине.

8 июня L'Occitane, сменивший название на "Л'Окситан", возобновил работу почти всех магазинов в России. В частности, открылись магазины в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Ассортимент в точках остался прежним, также продолжают действовать скидочные и подарочные карты.

