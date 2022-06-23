Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве пяти столичных парков. Щукинский парк со Всехсвятской рощей, "Кусково" и еще два участка будущего парка "Яуза" приведут в порядок в 2022 году.

О планируемом благоустройстве в парках написал в своем Телеграм-канале Сергей Собянин. Он напомнил, что в Москве провели колоссальную работу по благоустройству заброшенных территорий. На месте пустырей и свалок появились парки "Ходынское поле", "Тюфелева роща", "Братеевская пойма". Всего обновили 900 зеленых территорий.

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