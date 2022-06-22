В меню ресторанов "Вкусно – и точка" вернут три блюда

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" обещает обновление в меню. Это произошло почти сразу после открытия.

В список бургеров могут вернуться "Биг Тейсти" под новым названием, а также "Макфлурри" и "Биг Мак", но только с измененным рецептом. Почему изначально возникли сложности?

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