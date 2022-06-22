Минсельхоз РФ не рассматривает возможность внесения Coca-Cola в параллельный импорт

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Министерство сельского хозяйства России не планирует вносить напитки под брендом Coca-Cola в перечень товаров, которые подлежат параллельному импорту, сообщает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что мощности по производству безалкогольных напитков, которые сейчас действуют в стране, полностью обеспечивают внутренний спрос. Российские производители поставляют на рынок большой ассортимент продукции, в том числе сладкую газировку, соки и другие товары.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не исключил, что продукцию компании Coca-Cola могут завезти в Россию по параллельному импорту.
8 марта компания объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Позже гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода производителя с российского рынка.
16 июня российский дистрибьютор компании объявил о прекращении производства и продаж напитков в РФ. В настоящее время клиенты Coca-Cola занимаются опустошением складов с продукцией брендов Fanta, Sprite, Burn, BonAqua, "Добрый", "Моя Семья", Rich и других.
В общей сложности Coca-Cola HBC принадлежат в РФ 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
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