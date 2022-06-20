Обладателям техники IKEA рассказали, куда обращаться по вопросам гарантии

По вопросам гарантии техники IKEA можно обращаться к изготовителю, который указан в документации. Об этом рассказал сопредседатель "Союза потребителей" Алексей Койтов.

При этом он отметил, что стоит обратить внимание, кто именно является производителем. По его словам, иногда в документах указывают российское юридическое лицо, а иногда и иностранный завод. Юрист по защите прав потребителей Олег Фролов пояснил, что во втором случае с претензией необходимо обращаться к импортеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

