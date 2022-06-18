Российские банки планируют закупать отечественные банкоматы. Проблемы с их доставкой и комплектующими возникли из-за санкций.

Кто будет производить оборудование и может ли в ближайшее время возникнуть дефицит банкоматов в России? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

