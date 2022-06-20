Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все страны могут покупать российские продовольствие и удобрения без всяких ограничений.
"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно", – заявил дипломат перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.
Боррель добавил, что Евросоюз поддерживает усилия ООН в контексте консультаций России, Турции и Украины по возобновлению экспорта украинского зерна морским путем.
Также глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что не связывает нарастающий продовольственный кризис с санкциями объединения против России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с поставками зерна и продовольственной безопасностью результатом ошибок стран Запада. Представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о каком-либо "ответе России".
Эксперт оценил, может ли продовольственный кризис затронуть Россию
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