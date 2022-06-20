Экономика России, как и прежде, остается рыночной – Кудрин

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Текущая ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики: она остается рыночной с частным сектором, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Как пояснил Кудрин, плановая экономика предполагает, что государство принимает решение за предприятие.
"Это означает, что мы снова должны сдать свою собственность или национализировать, и предприятие теряет ответственность за свои результаты. Я думаю, что к этому никогда нельзя возвращаться", – добавил глава Счетной палаты.
Ранее Кудрин в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал о реализации в стране госпрограмм. По словам экономиста, наименее эффективно реализуется космическая госпрограмма. Качество исполнения госпрограмм, отмечает он, отражает качество госуправления в той или иной отрасли.
В то же время он перечислил наиболее успешные госпрограммы. В их числе оказались те, что затрагивают вопросы развития сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, атомного машиностроения, а также программа "Доступная среда".
В марте 2021 года Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей при проведении проверок в 2020 году. Речь шла в том числе о нецелевом использовании средств, проблемах с бухгалтерским учетом. Еще в 2018 году Кудрин назвал госкорпорацию лидером по масштабам финансовых нарушений.
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