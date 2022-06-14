Кудрин назвал госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому самыми успешными

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал о реализации в стране госпрограмм. Об этом сообщает РБК.

По словам экономиста, наименее эффективно реализуется космическая госпрограмма. Качество исполнения госпрограмм, отмечает он, отражает качество госуправления в той или иной отрасли. Так, лишь пятая часть из 1,5 тысячи показателей их эффективности демонстрируют положительную динамику, при этом половина индикаторов годами никак не растет.

В то же время он перечислил наиболее успешные госпрограммы. В их числе оказались те, что затрагивают вопросы развития сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, атомного машиностроения, а также программа "Доступная среда".

Чтобы повысить результативность госпрограмм, Счетная палата предложила Минэкономразвития совместно разработать новую систему оценивания. Деньги, которые выделяются на те или иные задачи, должны расходоваться по назначению, а цели достигаться, подытожил Кудрин.

В марте 2021 года Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей при проведении проверок в 2020 году. Речь шла в том числе о нецелевом использовании средств, проблемах с бухгалтерским учетом. Еще в 2018 году Кудрин назвал госкорпорацию лидером по масштабам финансовых нарушений.

