Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин выступил с предложением продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с возможностью пролонгации до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России напомнил, что изначально срок действия программы истекал в 2025 году.

"Предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, увеличить срок ее реализации до 2027 года <...> с перспективой до 2030 года", – заявил Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По его словам, перед властями стоит задача расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. Также Путин заявил о необходимости продолжения реализации программы создания комфортной городской среды в Крыму и Севастополе.

"При этом общий объем финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен, разумеется, сократиться", – добавил он.

Ранее Путин назвал воссоединение Крыма и РФ правильным и своевременным решением. Российский лидер также напомнил, как в тяжелые времена 2014 года жители Крыма и Севастополя проявили мужество, показали патриотизм и встали против неонацистов и радикалов, против тех, кто совершил госпереворот в украинской столице.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.