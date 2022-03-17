Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Владимир Путин назвал воссоединение Крыма и РФ правильным и своевременным решением, сообщает "Газета.ру".
Российский лидер также напомнил, как в тяжелые времена 2014 года жители Крыма и Севастополя проявили мужество, показали патриотизм и встали против неонацистов и радикалов, против тех, кто совершил госпереворот в украинской столице.
"Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, все становится сразу ясным", – отметил российский президент.
Ранее глава государства сообщил, что Россия не планировала присоединять Крым до того, как там произошел государственный переворот.
Путин напомнил, что на фоне недовольства граждан действующий на тот момент украинский лидер Виктор Янукович был готов добровольно сложить полномочия, а США, Польша, Франция и Германия дали свои гарантии мирного развития протестных акций, однако спустя пару дней произошел госпереворот.
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