Бренд Balenciaga разрешил расплачиваться криптовалютой

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Корпорация Kering, владеющая брендом Balenciaga, разрешила расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщает WWD.

Первыми оплату в таком формате начнут принимать магазины Balenciaga на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Криптовалютой можно будет расплачиваться и на официальном сайте бренда.

В настоящее время Balenciaga принимает оплату в Bitcoin и Ethereum, однако в будущем станут доступны другие валюты.

"Balenciaga думает о криптовалюте в долгосрочной перспективе, и колебания стоимости валюты не являются чем-то новым", – сказали в компании.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России легализуют криптовалюту. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются ЦБ и правительство. Он подчеркнул, что оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы.

