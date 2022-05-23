Эксперт заявил, что доллар сохранит значение после появления цифровых валют

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Цифровые валюты разрабатывают многие страны. Это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

По его словам, доллар является ключевым видом валюты для привлечения международного капитала, а также для международных финансовых рынков. Таким образом, мгновенный переход от доллара к цифровым валютам представить сложно.

В свою очередь, как отметил эксперт, цифровой рубль в 2022 году будет находиться в стадии тестирования. Весьма вероятно начало его использования для широких групп населения и компаний в 2023 году.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. По словам министра, оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы.

До этого ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков заявил, что у россиян, которые инвестируют в криптовалюту, нет рисков потерять средства. По его мнению, в случае дальнейших ужесточений условий для россиян со стороны Binance инвесторы смогут уйти на другую биржу.

При этом он отметил, что риски прекращения обслуживания граждан РФ на бирже Binance существуют. По его мнению, на это влияют не только санкции.

