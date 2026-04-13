Умер экс-глава Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

Первый президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Жуков был заслуженным тренером СССР. В 1970–1985 годах являлся председателем Федерации волейбола Московской области. Пост президента Всероссийской федерации он занимал с 1991 по 2004 год.

В 2006-м стал почетным президентом ВФВ. Также он был советником президента ВФВ и председателем Комиссии ветеранов ВФВ.

Отмечается, что волейболу Жуков посвятил всю свою жизнь. Он тренировал юношеские и молодежные команды, включая сборные СССР.

