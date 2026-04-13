Новости

Новости

13 апреля, 18:49

Город

"Зима в Москве" и "Яндекс Карты" представили рейтинг компаний сферы обслуживания

В рамках сотрудничества проекта "Зима в Москве" и поисково-информационной картографической службы "Яндекс Карты" был составлен топ самых популярных у пользователей ресторанов, гастропространств, торговых центров и других площадок. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Представлено пять номинаций. Занявшие первые места в рейтингах получат поддержку в социальных сетях и будут включены в тематические подборки.

Первая номинация "Самые впечатлившие" формировалась на основе количества отзывов, вторая "Самые высокооцененные" – больше всего самых высоких оценок, третья "Самые рекомендованные" – наибольшее количество рекомендаций от пользователей "Яндекс Карт", четвертая "Самые посещаемые" – самое высокое число построенных маршрутов, и пятая "Самые заинтересовавшие" – наибольшее количество переходов на сайты компаний.

Уточняется, что в экосистеме "Яндекс" отображались площадки и мероприятия проекта. За три месяца зимы москвичи и гости столицы оставили примерно 18 тысяч отзывов, что поспособствовало улучшению общего рейтинга компаний на 5%.

В свою очередь, "Яндекс Маркет" был интегрирован в арт-павильон "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве", позволив бизнесу получить дополнительно примерно 140 тысяч заказов.

Этим летом "Яндекс Карты" и "Лето в Москве" продолжат партнерство и предложат предпринимателям новые инструменты развития. Прием заявок уже идет на сайте спецпроекта "Время возможностей". Участие в проекте позволит получить информационную и маркетинговую поддержку для бизнеса.

Ранее в столице обновили онлайн-платформу Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow для технологического бизнеса. Отмечалось, что изменился дизайн главной страницы, меню структурировано вокруг запросов бизнеса, а во вкладке "Спрос и продажи" можно найти все необходимое для привлечения клиентов и заказчиков.

