"Коммерсант": Oxxo, Club и Mudo начали закрывать магазины в России

Фото: depositphotos/filedimage

"Марка Рус" начала закрывать в России магазины одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской годовой отчетности компании.

В 2025 году были закрыты все магазины Mudo, а в 2026-м планируется закрыть оставшиеся точки брендов NetWork, Club и Oxxo, приносящие убытки. Согласно отчетности, компания сместит фокус на развитие испанского бренда одежды Mango через маркетплейсы, который внедряется в России по франшизе.

"Марка Рус" принадлежит Fiba Retail Group турецкого миллиардера Хюсню Озйегина. Она начала работать в России после ухода из страны множества иностранных брендов.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева пояснила журналистам, что компания предполагала, что российские потребители после ухода из страны западных ретейлеров будут покупать продукцию новых для них фирм и без рекламы. Однако закрепиться на российском рынке не удалось – граждане не захотели покупать одежду неизвестных им брендов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 2–3 года 10% торговых центров в России закроются или перепрофилируются. В 2025 году количество площадей в ТЦ, занимаемых магазинами одежды и обуви, сократилось на 10–15%. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров добавил, что это "закономерный итог" развития маркетплейсов, чей оборот за последние 5 лет вырос в 10 раз.

