01 апреля, 16:26

Экономика

Сеть "Вкусвилл" объяснила закрытие части магазинов оптимизацией

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Сеть "Вкусвилл" подтвердила закрытие части торговых точек в 2025 году, объяснив это пересмотром локаций и ассортимента. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Большая часть закрытых магазинов пришлась на мини-форматы, подчеркнули в организации. Решения принимались в рамках оптимизации и перераспределения нагрузки в пользу доставки и новых форматов работы.

При этом в компании подчеркнули, что в 2025 году было открыто более 100 новых точек, а в 2026 году сокращения сети не планируется.

В первом квартале 2025-го количество магазинов сети сократилось на 10,5%. СМИ писали, что компания закрыла 238 магазинов. На тот момент этот показатель был самым высоким среди крупных ретейлеров.

Тогда представители "Вкусвилл" тоже объяснили свои действия оптимизацией. В компании отмечали, что тестируют разные локации, в том числе и отдельные города, если точка не показывает эффективности – ее закрывают и ищут новое место, где спрос на наш ассортимент будет выше.

бизнесэкономика

