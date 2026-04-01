Соцфонд оплатил более 150 тыс выходных родителям детей с инвалидностью в 2025 году

Отделение Соцфонда по Москве и области оплатило родителям детей с инвалидностью свыше 150 тысяч выходных в 2025 году. Общая сумма выплат превысила 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба фонда.

Там напомнили, что 4 дополнительных оплачиваемых выходных в месяц положены одному из работающих по трудовому договору родителей, а также опекуну или попечителю. В сумме получается до 24 дней в год. Если в семье несколько детей с инвалидностью, то количество выходных не увеличивается.

Эти дни можно использовать одному родителю или разделить между матерью и отцом при условии, что оба работают. Семейная пара может брать до 4 дней ежемесячно или оформить один раз за год отпуск на 24 дня. При этом каждый из работающих родителей может накапливать такие дни.

Такие выходные следует использовать в течение года, отмечается в сообщении. Родители не смогут оформить их заранее, компенсировать деньгами или перенести на следующий год. Дополнительные выходные также не предоставляются во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом второй родитель сохраняет право на 4 оплачиваемых выходных дня.

Чтобы оформить такие выходные, необходимо заранее согласовать их с работодателем и подать заявление. К нему прикладываются документы, подтверждающие право на льготу: один раз – справка об инвалидности ребенка, документ о его месте жительства и свидетельство о рождении (или усыновлении), либо об установлении опеки. При каждом обращении необходим оригинал справки с места работы второго родителя о том, сколько дней он уже использовал.

Выходные оплачиваются работодателем исходя из среднего заработка родителя, после чего эти расходы компенсирует отделение Соцфонда. Заявление на возмещение работодатель может подать в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в России на 6,8% проиндексированы пенсии по государственному обеспечению. Повышение коснулось порядка 4 миллионов пенсионеров. Выплаты назначаются инвалидам, детям-инвалидам, детям, потерявшим родителя, а также отдельным категориям участников Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.