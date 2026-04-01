Повышение социальных пенсий коснулось около 4 млн граждан России

В России на 6,8% проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, повышение коснулось порядка 4 миллионов пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда РФ.

Председатель Соцфонда Сергей Чирков подчеркнул, что среди них – 3,5 миллиона получателей социальных пенсий. Выплаты назначаются инвалидам, детям-инвалидам, детям, потерявшим родителя, а также отдельным категориям участников Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Индексация проведена автоматически: обращаться с заявлением пенсионерам не потребовалось. Размер повышения соответствует росту прожиточного минимума пенсионеров за 2025 год.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала категории россиян с пенсией больше 100 тысяч рублей. По ее словам, на высокие пенсии могут претендовать герои труда и герои России, военные пенсионеры и матери-героини.