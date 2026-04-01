Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 17:18

Город

Собаки с кличками Селин Дион и Гай Ричи поступили к ветврачам в Москве в 2026 году

Фото: depositphotos/pressmaster

Московские ветеринары лечили собак с кличками Селин Дион, Гай Ричи, Фрейд, Наполеон и Троцкий в 2026 году, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

"Приходили Гамлет и Офелия, Кикимора Болотная и Винни Пух", – добавили представители организации.

Кроме того, к ветеринарам поступали собаки Ванилин, Эрл Грей, Вишня в шоколаде, Биткоин, Джойстик и Навигатор. Также к специалистам приводили животных с кличками Лабуба, Шпилька, Духлесс, Калашников, Чоппер и Чувак-Пипчик.

Вместе с тем в клиники поступали кошки с кличками Душнила, Степлер, Миелофон, Пластилин, Дача, Краш, Лаваш, Чернышевский, Челентано, Казимир Малевич и Тутта Ларсен.

"Также в наших ветклиниках зарегистрировались кошки Суета и Хунятка, Евро, Килька, Кусь, Швабра, Люцифер и кот по кличке Пес", – говорится в сообщении.

Ранее иеромонах Феодорит рассказывал, что церковь не запрещает называть животных человеческими именами, в том числе именами святых. По его словам, имя само по себе не несет прямой привязки к конкретному святому – например, кот Васька необязательно ассоциируется со святым Василием Великим.

Читайте также


животныегород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика