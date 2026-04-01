Собаки с кличками Селин Дион и Гай Ричи поступили к ветврачам в Москве в 2026 году

Московские ветеринары лечили собак с кличками Селин Дион, Гай Ричи, Фрейд, Наполеон и Троцкий в 2026 году, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

"Приходили Гамлет и Офелия, Кикимора Болотная и Винни Пух", – добавили представители организации.

Кроме того, к ветеринарам поступали собаки Ванилин, Эрл Грей, Вишня в шоколаде, Биткоин, Джойстик и Навигатор. Также к специалистам приводили животных с кличками Лабуба, Шпилька, Духлесс, Калашников, Чоппер и Чувак-Пипчик.

Вместе с тем в клиники поступали кошки с кличками Душнила, Степлер, Миелофон, Пластилин, Дача, Краш, Лаваш, Чернышевский, Челентано, Казимир Малевич и Тутта Ларсен.

"Также в наших ветклиниках зарегистрировались кошки Суета и Хунятка, Евро, Килька, Кусь, Швабра, Люцифер и кот по кличке Пес", – говорится в сообщении.

Ранее иеромонах Феодорит рассказывал, что церковь не запрещает называть животных человеческими именами, в том числе именами святых. По его словам, имя само по себе не несет прямой привязки к конкретному святому – например, кот Васька необязательно ассоциируется со святым Василием Великим.

