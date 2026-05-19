Небензя заявил о тупике в переговорном процессе по Украине

Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта в настоящий момент находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим", – цитирует дипломата ТАСС.

При этом, по его словам, американский президент Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, однако у Вашингтона много других приоритетных задач. Россия признательна за поддержку инициативы Владимира Путина об объявлении перемирия на 8–9 мая, указал Небензя.

Тем не менее РФ будет добиваться целей СВО, пока украинский лидер Владимир Зеленский не выполнит ряд условий, в том числе вывод войск из российских регионов, резюмировал дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. В Кремле объяснили, что наработки в рамках мирного процесса по урегулированию позволяют говорить об этом, однако конкретика пока отсутствует.