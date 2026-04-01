Режиссеры Шипенко и Карпунина экранизируют сказку "Золушка"

Режиссеры Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки "Золушка". Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Россия".

Премьера кинокартины намечена на 10 февраля 2028 года. Ее производством будут заниматься студия Yellow, Black and White, телеканал "Россия" и кинокомпания "Темп".

По словам Шипенко, работа является особо ответственной, поскольку фильм будет создан по истории, любимой не одним поколением.

"Нам важно сохранить уважение к советской экранизации, но рассказать ее современным киноязыком. Я уверен, Соня Карпунина как сорежиссер привнесет в проект не только свой талант, но и тонкое ощущение героини, женский взгляд на эту историю", – указал он.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".

По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

Режиссером картины станет Сарик Андреасян. Он отметил, что важно показывать детям то, на чем выросли их родители, и сделать это масштабно и увлекательно.

